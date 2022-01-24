2022/01/24 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة التعليق المؤقت لنشاط حزب العمال الاشتراكي واغلاق مقراته جزء من قمع شامل للحريات الديمقراطيةارفعوا خناقكم عن حزب العمال الاشتراكي، لأجل جزائر حرة وديمقراطيةتيار المناضل-ةبعد مُسلسل طويل من المُضايقات القانونية، وتحريك المتابعات في حق المناضلين-ات، قرر مجلس الدولة الخميس 20 يناير 2022 تعليق أنشطة حزب العمال الإشتراكي وإغلاق مقراته.



هذا الحكم انتهاكٌ سافرٌ للحريات التي ضحى ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارفعوا خناقكم عن حزب العمال الاشتراكي، لأجل جزائر حرة وديمقراطية - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارفعوا خناقكم عن حزب العمال الاشتراكي، لأجل جزائر حرة وديمقراطية - المناضل-ة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).