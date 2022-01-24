الفصل السابع عشر : النساء ضمن مصطلحات ( رجل / مولود / طفل ) - أحمد صبحى منصور

2022/01/24 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل السابع عشر : النساء ضمن مصطلحات ( رجل / مولود / طفل ) أولا : رجل / رجال مقدمة : المشهور أن مصطلح ( رجل / رجال ) يعنى الذكور .



والصحيح إنه يعنى (غالبا ) الذكور فقط ، ويأتى (أحيانا ) ليشمل الاناث مع الذكور .



ونعطى تفصيلا : ( رجل / رجال ) بمعنى ( مترجّل ) عن الذكور والاناث فى العبادات الم ......





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