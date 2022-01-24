رسول: الحدود العراقية السورية محصنة والارهاب لن يستطيع اختراقها(فيديو)

2022/01/24 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

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قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن الحدود العراقية السورية كانت مصدر قلق للأجهزة الأمنية العراقية خصوصا دير الزور والحسكة، واكد رسول للتغيير ان الحدود العراقية السورية محصنة تماما والارهاب لن يستطيع اختراقها.

يحيى رسول: #الحسكة و #دير_الزور أصبحت مصدر قلق للقوات العراقية#يحيى_رسول #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/BhOaFQSkWj

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) January 24, 2022

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