فورد تكشف عن

2022/01/24 | 17:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت فورد النقاب عن سيارتها الجديدة برونكو رابتور.تتميز رابتور بمحرك 6 اسطوانات بشاحن توربيني وتم تصميمها على غرار متسابقي فورد الصحراويين.لديها شاحن توربيني بـ6 اسطوانات ينتج 400 حصان على الأقل, وإنها 9.8 بوصة أعرض من البرونكو العادية، كما تتنافس مع جيب رانجلر 392 التي تولد 470 حصانًا.

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