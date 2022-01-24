القبض على 8 متهمين بتجارة المخدرات في ميسان والمثنى

2022/01/24 | 17:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القاء القوات الامنية القبض على 8 متهمين بتجارة المخدرات في محافظتي ميسان والمثنى.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز قسم مكافحة المخدرات ألقت القبض على (6) متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات بحوزتهم مواد وحبوب مخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وذلك ضمن حملات وممارسات أمنية لتنفيذ أوامر القبض […]

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