2022/01/24 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة السابق والزعيم السني الأبرز في لبنان، سعد الحريري، الإثنين، "تعليق" نشاطه في الحياة السياسية وعزوفه عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكلمات يائسة.. الحريري يعلن "تعليق" نشاطه السياسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكلمات يائسة.. الحريري يعلن "تعليق" نشاطه السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).