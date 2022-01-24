مجلس تحسين جودة التعليم يقيم مؤتمره

2022/01/24 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

أقام مجلس تحسين جودة التعليم في كليات الإعلام بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية جامع السليمانية المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان "العلاقات العامة والإعلام في ظل الاتصال الرقمي" بحضور عدد من الشخصيات الاكاديمية والإعلامية في البلاد والوطن العربي والذي عقد في جامعة السليمانية بتاريخ 23 و24 من كانون الثاني يناير 2022.

وقال رئيس المؤتمر أ.د محمد جياد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مؤتمر مجلس تحسين جودة التعليم في كليات الإعلام عدد من المحاور الرئيسية منها العلاقات العامة الرقمية وبناء الصورة وتحقيق الاندماج للمؤسسات ،ومحور فاعلية الاتصال العلمي والعلاقات العامة في تحسين جودة التعليم، والأزمات السياسية في عصر الإعلام الرقمي، والتربية الإعلامية والمعلوماتية في المجتمعات المعاصرة".

وتخلل المؤتمر عرض عدد من البحوث الإعلامية واقامة عدد من الورش التدريبية الاعلامية بمشاركة عدد الباحثين في مجال الإعلام والاتصال.

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