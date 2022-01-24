2022/01/24 | 17:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بانقطاع المياه عن مناطق الكرادة منذ ساعات الصباح الاولى.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “انقطاع المياه عن مناطق الكرادة لاسباب غير معروفة، منذ ساعات الصباح الاولى ولغاية الان”.وتعاني اغلب مناطق العراق من انقطاع التيار الكهربائي والمياه في ظل اجواء البرودة التي تضرب العراق.

ظهرت المقالة في ازمة اخرى..



انقطاع المياه عن مناطق الكرادة منذ ساعات الصباح الاولى أولاً على ايرث نيوز.

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