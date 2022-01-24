شرطة ميسان تعتقل 9 متهمين إثر ’مشاجرة عشائرية’

2022/01/24 | 18:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الإثنين، القبض على 9 متهمين على خلفية المشاجرة العشائرية التي حصلت في قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة .وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء وفوج طوارئ ميسان الرابع وفوج المهمات بالاشتراك مع قوه من لواء المغاوير ، القت …

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