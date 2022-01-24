شرطة ميسان تعتقل 9 متهمين إثر ’مشاجرة عشائرية’



شرطة ميسان تعتقل 9 متهمين إثر ’مشاجرة عشائرية’
2022/01/24 | 18:11 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ ميسان أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الإثنين، القبض على 9 متهمين على خلفية المشاجرة العشائرية التي حصلت في قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة .

وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء وفوج طوارئ ميسان الرابع وفوج المهمات بالاشتراك مع قوه من لواء المغاوير ، القت …

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