صور من عملية حاوي العظيم.. مضافة مؤثثة وخزانات لداعش

2022/01/24 | 18:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية في منطقة حاوي العظيم.

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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 كانون الثاني 2022)، إنه "تمكن أبطال القوات الخاصة، وخلال تنفيذ عملية واسعة في منطقة حاوي العظيم، من العثور على مضافة متروكة تابعة لإرهابيي داعش تحتوي على مقذوفات متعددة وملابس ومفروشات وأغطية وخزانات، كما عُثر على مضافة أخرى مؤثثة، ومضافة داخل كهف، إضافة الى العثور على عبوة ناسفة ومخازن عدد (٢) لـ m16، ورمانة يدوية".

وأضافـتن أنه "شاهدت القوة المنفذة للواجب اثنين من إرهابيي داعش، تم فتح النيران عليهما، ولا يزال البحث جارياً عنهم من قبل القوة آنفاً".

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