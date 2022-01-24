منها قاذفات نووية.. مقاتلات صينية تنفّذ أكبر توغل جوي فوق تايوان

2022/01/24 | 18:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت 39 طائرة حربية صينية توغلات في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، الأحد، في أكبر عملية توغل تسجّل حتى اللحظة هذا العام.وحسب وزارة الدفاع التايوانية، فإن من بينها 34 مقاتلة وقاذفة ذات قدرات نووية.

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