الصحة العراقية تسجل 5756 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/01/24 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان ، أنها “سجلت 5756 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2756 شخصاً للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 13 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 57865”.

وسجل العراق أمس 4931 إصابة بكورونا، قابلتها 4 حالات وفاة.

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