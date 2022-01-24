العمليات تدخل يومها الثاني وداعش يستغل سوء الأحوال الجوية

2022/01/24 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل القوات الامنية لليوم الثاني تنفيذ عمليات برية وجوية واسعة تستهدف جيوباً وخلايا تابعة لتنظيم داعش وذلك ضمن إجراءات عاجلة لمواجهة التصعيد الأخير للتنظيم

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام إن الضربات الجوية استهدفت مواقع في سلسلة جبال مكحول أدت إلى مقتل أربعة عناصر من داعش مشيرا الى ان تلك الضربات تعد استكمالاً للعملية التي نفذت في نينوى ولم يحدد جدول زمني لتلك العمليات.

من جهة اخرى قال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن إن العمليات الأمنية الحالية تهدف الى إفشال مخطط كبير لداعش في المنطقة بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أن قوات حرس الحدود والجيش والبيشمركة دخلت حالة الإنذار القصوى بعد احداث سجن غويران السوري مشيرا إلى أن الأجهزة الاستخبارية وجهاز المخابرات الوطني يقدمون الدعم للقوات الأمنية بالمعلومات بشأن ما حدث في سوريا وهنالك معلومات يجري التعامل معها بدقة.

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