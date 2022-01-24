إحباط محاولة تهريب 100 شاحنة في ميناء أم قصر الشمالي

2022/01/24 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

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عملية نوعية لهيأة المنافذ الحدودية تسفر عن ضبط واحباط محاولة تهريب(100) شاحنة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر الوائلي بتكثيف الدور الرقابي والعمل الميداني والإشراف المباشر على منع التهريب وهدر المال العام.



تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من خلال التدقيق والمتابعة الميداني لكافة البضائع من ضبط (100) شاحنة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، تم انجاز معامالات الكمركية بصورة غير اصولية من قبل مركز كمرك ام قصر الشمالي . ومن خلال كشف البضاعة المحملة وتدقيق المعاملات المنجزة في بوابة البحث والتحري تبين وجود مادة (رول الحديد بليت غير مغلون) غير خاضع لفحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية علماً ان المواد التي ضبطت مشمولة بالفحص.

تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحيلت العجلات المضبوطة والمعاملات المنجزة الى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لعرضها امام انظار السيد قاضي التحقيق لأتخاذ الأجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين .

هياة المنافذ الحدودية24 كانون الثاني 2022

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