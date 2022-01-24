مناقشتها 3 أشهر على الأقل.. مصير الموازنة الاتحادية معلق إلى آب المقبل

2022/01/24 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي صالح الهماشي، اليوم الاثنين، ان مشروع قانون موازنة سنة 2022 سوف يتم تمريره في البرلمان العراقي في تموز او آب المقبلين، فيما بين سبب ذلك.

وقال الهماشي، لـ(بغداد اليوم) اننا "نتوقع ان يكوم تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2022 سوف يتم تمريره في البرلمان العراقي في تموز او آب المقبلين، لاسيما ان هذا الأمر مقرون بتشكيل الحكومة الجديدة حتى تتمكن الحكومة من رفعها الى البرلمان لمناقشتها، واعتقد ان الحكومة تشكل بعد الشهر الثالث".

وبين الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي انه "سوف تستمر مناقشة الموازنة برلمانيا ما لا يقل عن ثلاثة اشهر، اي ان اقرار الموازنة سيكون تموز او آب المقبلين، ولهذا نامل من الجميع ان تبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة سريعا من اجل الانتهاء من اقرار موازنة العام الحالي داخل مجلس الوزراء ورفعها للبرلمان لاقرارها".

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