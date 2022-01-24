2022/01/24 | 18:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أنقذ فوج الطوارئ الثاني، اليوم الاثنين، شاب عشريني حاول رمي نفسه في نهر الفرات بمحافظة المثنى وذكر إعلام شرطة المثنى، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “انطلاقا من تنفيذهم لواجباتهم اليومية اتجاه المواطنين ، وبعد ما استخبروا بوجود شاب عشريني حاول رمي نفسه من اعلى جسر المستشفى وسط مدينة السماوة في نهر […]

ظهرت المقالة المثنى..



انقاذ شاب حاول رمي نفسه في نهر الفرات أولاً على ايرث نيوز.

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