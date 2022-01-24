تجمع عشائري موصلي يتهم السعودية بالتآمر على العراق

2022/01/24 | 18:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى..اتهم المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى مزاحم الحويت، الاثنين، السعودية بالتآمر على العراق والمساهمة بإدخال الارهاب الى البلاد.وقال الحويت لوكالة / المعلومة /، إنه “من المعيب والمخجل على القيادات السياسية الذهاب للسعودية والتعامل معها، فهي لا تريد الخير للعراق ولها غايات لتدمير البلد”.وأضاف أن “السعودية لن تستثمر في العراق […]

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