الإعلام الأمني تعلن تدمير 10 أوكار للإرهابيين في حاوي العظيم

2022/01/24 | 18:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تدمير 10 أوكار للإرهابيين في حاوي العظيم.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، تمكنت القطعات الامنية وخلال عملياتها في منطقة حاوي العظيم من تدمير 10 أوكار للإرهابيين ونفقين وثلاثة مواضع رمي”.وأضافت أنه “تم العثور على 5 عبوات ناسفة و3 رمانات يدوية وصاروخ …

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