المنتخب الوطني يباشر تدريباته.. وبتروفيتش يستدعي ميثم جبار

2022/01/24 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاضَ المنتخبُ الوطنيّ، اليوم الاثنين، أولَ وحدة تدريبيّة في ملعبِ كارگران بالعاصمةِ الإيرانية طهران بمشاركة (14) لاعباً هم: سعد عبد الأمير، حسن رائد، مصطفى ناظم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود، أحمد إبراهيم، شيركو كريم، أحمد فرحان، فهد طالب، علاء عباس، حسين جبار، حسن أحمد، علي ياسين، وحسين علي الذي خاضَ تدريباته بشكلٍ […]

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وبتروفيتش يستدعي ميثم جبار أولاً على ايرث نيوز.

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