واشنطن اكزامنر: ايفانكا ترامب متورطة بتمرد الكابيتول سواء شهدت ام لا

2022/01/24 | 18:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لصحيفة واشنطن اكزامنر الامريكية ان ابنة الرئيس الامريكي السابق ايفانكا متورطة في كثير من المشاكل التي تتعلق بتمرد مبنى مجلس الشيوخ الامريكي في السادس من كانون الثاني عام 2020 سواء قدمت شهادتها للجنة التحقيق ام لم تقدمها لكونها كانت تعمل مستشارة في البيت الابيض.ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة / […]

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