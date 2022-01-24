اعتقال 9 متهمين على خلفية مشاجرة عشائرية في ميسان

2022/01/24 | 18:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راح ضحيتها مواطن (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اعتقال 9 متهمين على خلفية المشاجرة العشائرية التي حصلت في قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء وفوج طوارئ ميسان الرابع وفوج المهمات بالاشتراك مع قوة من لواء المغاوير، ألقت القبض على 9 متهمين على خلفية المشاجرة التي حصلت بمنطقة (گصيبة) التابعة للقضاء المذكور، مساء ليلة البارحة، وراح ضحيتها مواطن من أحد طرفي المشاجرة وجرح آخر".

وأضاف البيان، أنه "تم ضبط عدد من الأسلحة"، مؤكدًا أن "القوات الأمنية ما زالت تجري عملية البحث والتحري عن بقية المتورطين في هذا الحادث".

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