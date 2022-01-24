نائب يحمل الحكومة مسؤولية عدم حسم ملف اعدام الارهابيين

2022/01/24 | 18:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..حمل النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري ، الاثنين، الحكومة مسؤولية المماطلة في تنفيذ أحكام الاعدام بحق ارهابيي داعش القابعين في السجون العراقية، وعدم حسم هذا الملف، فيما شدد على ضرورة عدم التساهل مع العناصر الإرهابية.وقال الشمري، لوكالة /المعلومة /، إن “عناصر داعش الارهابية اعتمدت على ضعف الحكومة العراقية […]

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