إحباط محاولة تهريب مئة شاحنة مخالفة لشروط الاستيراد في أم قصر

2022/01/24 | 18:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط وإحباط محاولة تهريب (100) شاحنة مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي بتكثيف الدور الرقابي والعمل الميداني والإشراف المباشر على منع التهريب وهدر المال العام، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من خلال التدقيق والمتابعة الميداني لكافة البضائع من ضبط (100) شاحنة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، تم انجاز معاملاتها الكمركية بصورة غير اصولية من قبل مركز كمرك ام قصر الشمالي".وأضاف البيان، أنه "من خلال كشف البضاعة المحملة وتدقيق المعاملات المنجزة في بوابة البحث والتحري تبين وجود مادة (رول الحديد بليت غير مغلون) غير خاضع لفحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية علماً أن المواد التي ضبطت مشمولة بالفحص".ولفت إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وأحيلت العجلات المضبوطة والمعاملات المنجزة الى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لعرضها امام انظار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".

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