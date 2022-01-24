ما علاقة التهاب الحلق بـ”أوميكرون”؟

2022/01/24 | 18:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر الطبيب، أليكسي فودوفوزوف، الناس من تشخيص “أوميكرون” بأنفسهم.وقال في محادثة مع “موسكو 24”: “التهاب الحلق أكثر الأعراض شيوعًا التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بسلالة “أوميكرون” وأعراض سلالة جديدة من فيروس كورونا تشبه أعراض سارس، لذلك من السهل الخلط بينه وبين الزكام”.ونصح الطبيب بإجراء اختبار خاص لأي مرض من أجل […]

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