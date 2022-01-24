مقام الأنبياء ومقام إردوغان.. قصة سيدتين أثارتا الجدل في تركيا

2022/01/24 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى الأيام الأربعة الماضية تتصدر واجهات مواقع وسائل الإعلام التركية قصة سيدتين، الأولى مغنية تدعى سيزين أكسو، والثانية الصحفية صدف كباش، المعروفة جيدا داخل الأوساط الإعلامية والشعبية.

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