2022/01/24 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون ينفذون هجوماً في ابي صيدا

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