مجلس تحقيقي وسجن منتسب.. الناطق باسم الكاظمي يوضح حقيقة نقل جثمان شهيد مقابل

2022/01/24 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادأصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن حقيقة نقل جثمان شهيد مقابل "بنزين".

وقال يحيى لـ(بغداد اليوم) "الحقيقة ان سائق العجلة الذي نقلت جثمان الشهيد عبد الله داوود ، سائق العجلة ليس لديه وقود واخذ مبلغ مالي من عائلة الشهيد ١٠٠ الف دينار، وهذا تصرف فردي وليس موجه".

وأضاف أنه "على الفور رئيس اركان الجيش امر بارسال وفد من امرية الانضباط العسكري الى عائلة الشهيد وتقديم واجب العزاء وتوضيح ماحدث انه تصرف شخصي وليس من وزارة الدفاع"، مشيرا إلى أنه "تم تشكيل مجلس تحقيقي وايداع المنتسب التوقيف لتصرفه الشخصي وهذا ايضا لايعكس على مؤسسة عسكرية عراقية تمتلك من القيم والمبادئ العسكرية والاخلاق تصرف جندي او منتسب وسيعاقب عليه وفق قانون العقوبات العسكرية".

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