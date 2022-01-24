الدفاع المدني تخمد حريقاً في مخزن للاقمشة في بغداد

2022/01/24 | 18:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، اخماد حادث حريق اندلع بمخزنين تجاريين، فيما تم انقاذ المخزن الثالث في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد .وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزنين تجاريين مشيدة من ألواح الچينكو مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية …

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