2022/01/24 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيران الجيش يعالج اهدافا لداعش شمالي بغداد يتبع…

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