محلل لبناني: هروب الإرهابيين من الحسكة جاء بـ”غمزة أمريكية”

2022/01/24 | 19:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد المحلل السياسي اللبناني رياض عيد ، الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية محرجة بعد أن فقدت سيطرتها على مناطق رئيسية مثل العراق وسوريا لذلك لجأت لورقة الإرهاب لتعزز بقائها في المنطقة.وقال عيد في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “هروب الإرهابيين من سجن الحسكة جاء بـ”غمزة أمريكية ” لتبرر حجة أو […]

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