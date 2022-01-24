إخماد حريق اندلع بمحل لبيع اسطوانات الغاز والنفط والبنزين في ديالى

2022/01/24 | 19:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريق اندلع بمحل لبيع أسطوانات الغاز والنفط والبنزين في محافظة ديالى.وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارز مركز مندلي في محافظة ديالى، أخمدت حريقاً اندلع بمحل لبيع اسطوانات الغاز والنفط والكاز والبنزين”.وبينت أن “المحل مشيد من ألواح الجينكو داخل ناحية مندلي، واندلع الحريق بسبب شرارة ناتجة […]

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