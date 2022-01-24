نائب يربط بين “أشباح الصحراء” وهروب سجناء الحسكة: مخطط أمريكي لضرب العراق

2022/01/24 | 19:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف عبد الجليل ، الاثنين ، أن ظهور مجاميع ما تسمى بـ”اشباح الصحراء” وهروب سجناء داعش من الحسكة السورية المحاذية للعراق كلها مخططات أمريكية لزعزعة أمن البلد.وقال عبد جليل لوكالة / المعلومة /، ان “ظهور مجاميع أشباح الصحراء وتزايد نشاط عصابات داعش وحادثة هروب الإرهابيين […]

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