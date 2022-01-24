الزراعة تحدد ميزات البطاقة الإلكترونية للمزارع وتعلن وصولها للمراحل النهائية

2022/01/24 | 19:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميحددت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، ميزات البطاقة الإلكترونية للمزارع، فيما أشارت الى حراك حكومي لتخفيف الإجراءات الأمنية بشأن استيراد الأسمدة.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البطاقة الإلكترونية للمزارع هي أحد المشاريع المهمة التي عملت عليها الوزارة، عبر تطبيق التكنولوجيا الحديثة في وضع البيانات"، مبينا أن "البطاقة ستوفر قاعدة بيانات لجميع الفلاحين والمزارعين في العراق من أجل اعداد الخطط الزراعية، فضلا عن توفير المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور ومبيدات وكل ما يتعلق بالقطاع الزراعي".وأضاف، أن "تلك البيانات ستكون موجودة في الوزارة"، مشيرا الى أن "الزراعة وصلت الى المراحل النهائية لإعداد البطاقة الالكترونية وسيتم طبعها، اضافة الى وضعها على الحاسبة الإلكترونية، بالتالي ستكون وزارة الزراعة قد دخلت الحوكمة الإلكترونية".وأكد أن "المشروع سيسهل بوضع الخطط الزراعية وسيمكن الوزارة من اعداد الخطط التي تتعلق بالمستلزمات الزراعية، وكل ما يتعلق بالفلاح ضمن بطاقة المزارع". وبشأن ملف الأسمدة الزراعية، لفت إلى أن "الوزارة وحسب الضوابط قامت بفتح استيراد سماد الداب المركب من الشركات المعتمدة العالمية التي تتلاءم مع البيئة العراقية"، موضحاً "وجود حراك لتخفيف الاجراءات الامنية على استيراد السماد".

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