بالصور.. هيأة المنافذ الحدودية تحبط محاولة تهريب(100) شاحنة

2022/01/24 | 19:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من خلال التدقيق والمتابعة الميداني لكافة البضائع وتنفيذاً لتوجيهات رئيس هيأة المنافذ الحدودية، من ضبط (100) شاحنة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، تم انجاز معامالات الكمركية بصورة غير اصولية من قبل مركز كمرك ام قصر الشمالي .

ومن خلال كشف البضاعة المحملة وتدقيق المعاملات المنجزة تبين وجود مادة (رول الحديد بليت غير مغلون) غير خاضع لفحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية علماً ان المواد التي ضبطت مشمولة بالفحص.

وتم تنظيم محضر ضبط اصولي واحيلت العجلات المضبوطة والمعاملات المنجزة الى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لعرضها امام انظار السيد قاضي التحقيق لأتخاذ الأجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين .

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