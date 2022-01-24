رسمياً.. فصل وزارة الصحة عن البيئة

2022/01/24 | 19:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، صدور أمر وزاري بفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة.

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وبحسب وثيقة، حلص عليها "ناس"، (24 كانون الثاني 2022)، فإنه "بموجب أحكام قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، فقد صدر أمر وزاري بفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة.

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