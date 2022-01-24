رئيس بوركينا فاسو معتقل في

2022/01/24 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، محتجز في "مكان آمن"، في أعقاب محاولة انقلاب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حسبما قال جنديان متمردان لصحفي يعمل في شبكة سي إن إن يوم الإثنين.

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