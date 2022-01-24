ميسان.. ضغوطات شعبية تتسبب بعودة التيار الكهربائي لمنطقة الدفاس

2022/01/24 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن عودة التيار الكهربائي لمنطقة الدفاس في محافظة ميسان.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه ” بعد التظاهرات الحاشدة من قبل اهالي منطقة الدفاس في محافظة ميسان، بخصوص قطع اسلاك الكهرباء، الان تعود دائرة الكهرباء بربط الاسلاك بعد الضغوطات الشعبية”.وانطلقت، اليوم الاثنين، تظاهرة في منطقة الدفاس شمالي […]

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ضغوطات شعبية تتسبب بعودة التيار الكهربائي لمنطقة الدفاس أولاً على ايرث نيوز.

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