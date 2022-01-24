بروفيسور امريكي : الولايات المتحدة منخرطة في صراع مع نفسها

2022/01/24 | 19:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد استاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا روجر ام سميث ان الولايات المتحدة منخرطة في صراع مع نفسها يبدو الأمر كما لو أن الشيء الوحيد الذي يوحد الأمة هو الكراهية المتبادلة بينها وبين مختلف دول العالم .ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن سميث قوله إن ” سياسات […]

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