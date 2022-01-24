2022/01/24 | 19:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xH3cFUI8iek

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دينار مع قيس المرشد | هيئة عراقية للاعتماد.. لتعزيز التجارة البينية بين العراق والعالم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دينار مع قيس المرشد | هيئة عراقية للاعتماد.. لتعزيز التجارة البينية بين العراق والعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).