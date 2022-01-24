نائب: الحكومة المقبلة ستكتمل سريعا إذا حسم هذا الامر

2022/01/24 | 19:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..توقع تحالف تصميم، اليوم الاثنين، أن يحسم أمر الحكومة الجديدة سريعا فور إعلان الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، مؤكدا أن تشكيل الحكومة لن يستغرق وقتا طويلا.وقال النائب عن تصميم علي عبد الستار في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “تشكيل الحكومة الجديدة لن يستغرق وقتا طويلا استكمالا لسلسلة التغييرات القادمة ايذانا […]

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