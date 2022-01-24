مجلس التنسيق العراقي السعودي يوصي بتوفير تسهيلات مالية بين البلدين

2022/01/24 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوصى مجلس التنسيق العراقي السعودي ،اليوم الاثنين، بتوفير تسهيلات مالية بين بنوك البلدين، فيما دعا الى توفير تسهيلات للاستثمار بين البلدين.

وقال رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق العراقي السعودي محمد بن عبد الله الخريف خلال ملتقى الأعمال العراقي – السعودي المنعقد بالرياض، أن “مجلس التنسيق العراقي السعودي باشر واطلق العديد من المبادرات للنهوض بالاستثمارات والتبادل التجاري ومنها انشاء مركز بيانات للفرص، ومبادرة لحصر الدراسات الاولية، فضلاً عن العمل على ملتقى اقتصادي بين البلدين ومبادرة تشجيع الاستثمارات السعودية”.

ودعا الخريف الى “تسهيل عملية الاستثمار بين البلدين وخاصة الاجراءات بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري”، مشيراً الى أن “العراق والسعودية هما بلدان جاران ولهما حجم كبير من الاستثمار يستحق النظر الى فتح اكثر من منفذ لدخول البضائع”.

ودعا “البنوك العراقية والسعودية الى تسهيلات مالية للتواصل بينهما والذي سيعود الى نتائج جمة”، لافتاً الى أن “المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون للقطاع الخاص دور كبير”.

واعرب الخريف عن أمله في “أن يكون لقاء اليوم بداية للتعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين، وتواصل اللقاءات الثنائية لتلبية الطموحات”.

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