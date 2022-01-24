مراهق على رادار برشلونة وريال مدريد.. من هو موريرا؟ 

2022/01/24 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم عمره اليافع يقف لاعب كرة القدم، إندريك فيليب موريرا، أمام مستقبل باهر، فالمراهق البرازيلي البالغ من العمر 15 عاما، أصبح اليوم على رادار عمالقة اللاليغا، مثل الريال مدريد وبرشلونة، على حد وصف موقع "ماركا" الرياضي.

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