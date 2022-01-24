قبل الحسم.. باسم خشان يعلن عبر (بغداد اليوم) توقعاته لمجريات جلسة المحكمة الاتحادية غداً

2022/01/24 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الإثنين، إمكانية تأجيل المحكمة الاتحادية البت بشأن جلسة البرلمان الأولى للمرة الثانية.

وقال خشان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية قد تؤجل البت بقضية الجلسة الأولى لمجلس النواب لحين النظر في والاستيضاح من جميع المسائل المقدمة للمحكمة وستصدر الحكم ان كانت جاهزة لذلك".

وأضاف، انه "من الوارد جداً ان تقرر المحكمة بإعادة الجلسة الأولى للبرلمان وإعادة انتخاب رئيس المجلس من جديد".

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