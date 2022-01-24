2022/01/24 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق التحالف الدولي، اليوم الاثنين، على الهجوم الذي شنه داعش على سجن الحسكة.

وذكر التحالف في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) أن "هجوم داعش على سجن غويران في الحسكة هو محاولة يائسة لرص صفوفه المهترئة واستعادة الزخم المفقود".

وأكد أنه "مصمم على ضمان فشله"، مشيدا بـ"شركائه في قوات سوريا الديمقراطية لردهم الشجاع على الهجوم، ويقدم تعازيه لعائلات القتلى".

وبين أن "هذه الهجمات وغيرها من الهجمات الأخيرة في سوريا والعراق تذكرنا بأن داعش لا يزال يمثل تهديدًا في المنطقة".

وتابع: "لا يزال التحالف الدولي ملتزماً بضمان هزيمة داعش‬⁩ الدائمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي حول هجوم سجن الحسكة: تأكيد بأن داعش لا يزال يمثل تهديدًا بالعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي حول هجوم سجن الحسكة: تأكيد بأن داعش لا يزال يمثل تهديدًا بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).