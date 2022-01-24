الاسدي: نتوقع ان يكون قرار المحكمة الاتحادية غدا منصفاً

2022/01/24 | 19:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ رئيس تجمع السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، للسلطة القضائية بذكرى عيد القضاء، متوقعا ان يكون قرار المحكمة الاتحادية غدا منصفاً.وقال الاسدي في تغريدة عبر تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز: “نقدم اطيب التهاني والتبريكات للسلطة القضائية ولجميع القضاة بذكرى عيد القضاء ونستثمر المناسبة لنؤكد ثقتنا بالقضاء العراقي وبقراراته باعتبارها مبنية […]

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