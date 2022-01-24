فينجر يعلن سبب رفض النادي الباريسي بيع نجمه الفرنسي مبابي

2022/01/24 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني التاريخي لآرسنال، ان الوقت يلعب ضد باريس سان جيرمان تجاه مهاجمه الشاب كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ولا يوافق اللاعب الفرنسي على عروض التجديد حتى الآن.

وقال فينجر، في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية: “الوقت يلعب ضد باريس سان جيرمان، من خلال خبراتي عندما تكون في هذا الموقف، كلما طالت المدة، كلما زادت صعوبة التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف: “كنت أنتظر سان جيرمان لمدة عام ونصف حتى يجدد مع مبابي.



إنه اللاعب الذي لا غنى عنه بالنسبة لطريقة لعب باريس، لكن لم يتبق سوى القليل من الوقت واليوم أصبح اللاعب حرًا في التوقيع مع من يريد”.

واختتم: “كان لدى سان جيرمان عرضا من ريال مدريد عندما رفض 180 مليون يورو.



إنه لا يزال مبلغًا ضخمًا حتى لنادٍ مثل باريس، لذلك عندما رفضوا هذه الأموال، أعتقد أنهم قالوا لأنفسهم علينا أن نقدم موسمًا رائعًا، لدينا ميسي ولا يمكننا تحمل خسارة مبابي، سننجح في إقناعه بالبقاء”.

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