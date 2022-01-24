الغاء رحلات طيران لاعبي المنتخب العراقي بسبب الثلوج

2022/01/24 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم ،اليوم الاثنين، أن سوء الأحوال الجوية والثلوج في تركيا تسببت بإلغاء رحلات طيران لاعبي المنتخب.

وقال الاتحاد في بيان، إن “لاعبي المنتخب، فرانس ضياء بطرس وزيدان اقبال ومهند جعاز وأمير العماري وعلي الحمادي، تلقوا إشعاراً من شركات الطيران التركي بإلغاء رحلاتهم بسبب سوءِ الأحوال الجوية في تركيا من تساقطِ الثلوج الكثيف”.

وأضاف، أن “المدير الإداري للمنتخب العراقي يسعى جاهداً، ومن مقر إقامته في غرفة الحجر الصحي، إلى الإسراع في تأمين رحلات بديلة للاعبين المذكورة أسماءهم أعلاه، وقد تم لغاية الآن تأمين رحلات بديلة، وقد يستوجب عليهم الانتظار لساعات طويلة”.

وتابع أن “الأمر يحظى بمتابعة من قبل مشرف المنتخب العراقي، يونس محمود، وعضو اتحاد الكرة، فراس بحر العلوم، من أجل تهيئة وتأمين وصول اللاعبين بوقت زمني لا يتعارض مع موعد المباراة ومع الإجراءات الصحية التي تجبر بالانتظار 24 ساعة لما بعد الوصول”.

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