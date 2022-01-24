شيطنة الطبقة العاملة . الجزء الأول - عبد الحسين سلمان

2022/01/24 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان إنّ البرجوازية تُنتج، قبل كل شيء، حفّاري قبرها.



فانهيار البرجوازية , وانتصار البروليتاريا، أمران حتميّان …..البيان الشيوعي .



نعني بالبروليتاريا طبقة العمال الأجراء العصريين، الذين يُضطرون، نظراً لعدم أمتلاكهم لأي وسيلة إنتاح، إلى بيع قوة عملهم ليتمكنوا من البقاء في الحياة (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية للبيان الشيوعي عام 1888).مقدمة عن البروليتاريا proletariat و الطبقة العاملة ......





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