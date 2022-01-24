رصاص حي وتصعيد احتجاجي في ساحة الحبوبي

2022/01/24 | 19:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

فرّقت القوات الأمنية، تظاهرة احتجاجية في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية خرج فيها العشرات من ذوي ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي (مركز النقاء).

ووفقًا لشهود عيان فإنّ القوات الأمنية فرّقت المتظاهرين المحتجين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية باستخدام الرصاص الحي، فيما ضربت طوقًا على ساحة الحبوبي من غالبية المداخل، ما أدى إلى التحاق العديد من المحتجين للساحة.

شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

وأقدم عدد من المحتجين في مدينة الناصرية على قطع تقاطع البهو وجسر النصر وسط المدينة، احتجاجًا على رفع خيمة (جون) التابعة لأحد جرحى التظاهرات التي يطالب فيها بإكمال معاملته لغرض علاجه خارج العراق، فضلًا عن الاعتداء على ذوي ضحايا (مركز النقاء).

وبحسب صور حصل عليها "ألترا عراق" من شهود عيان، استخدم المحتجون الإطارات المحترقة لقطع الجسر والتقاطع، وهددوا بتصعيد أكثر حدة مع الحكومة المحلية بالمحافظة.

وأقدمت قوة أمنية تابعة لمكافحة الشغب في وقت سابق اليوم على رفع خيمة أحد المحتجين المصابين في مدينة الناصرية والتي يطالب فيها بإكمال معاملة سفره لغرض الخروج والعلاج خارج العراق.

من جانبها، دعت حركة "امتداد" إلى التهدئة والحفاظ على ضبط النفس بسبب "حساسية الوضع الأمني والسياسي في الوقت الراهن".

وقال رئيس الحركة علاء الركابي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "يوم أمس حصل اعتداء غاشم على المتظاهرين من أهالي شهداء ضحايا حريق مركز النقاء ومن ضمنهم تم الاعتداء على أستاذ أكاديمي هو دكتور علاء ريسان، والذي كان يشغل منصب معاون عميد كلية الصيدلة في جامعة ذي قار، والذي فقد سبعة من أفراد عائلته في يوم الفاجعة".

وأشار الركابي إلى أنّ "الاعتداء تم من قبل قوات مكافحة الشغب وفي مقدمتهم كان أحد الضباط وبطريقة مهينة للإنسانية، مضيفًا "وأيضًا تم الاعتداء على خيمة الجريح جون (رحيم عبد الكريم) والذي من يأسه وهو ينتظر لسنتين أن يتم إرساله إلى خارج العراق للعلاج وبدون نتيجة بسبب تسويف مطلبه ومطالب جرحى آخرين بمثل حالته مثل الأبطال وعد وكميل وعادل وغيرهم، فقام بنصب خيمة في ساحة الحبوبي لكي ينتبه إلى مصيبته المسؤولون، وقامت قوة عسكرية ليلة أمس بتخريب خيمته والاعتداء على من فيها".

وذكر الركابي 4 نقاط خاطب فيها المتظاهرون:

أولًا: أحث جميع أخوتي وشبابنا المتظاهرين على التهدئة والحفاظ على ضبط النفس بسبب حساسية الوضع الأمني والسياسي في الوقت الراهن.

ثانيًا: سيتم التواصل مباشرة مع السيد معالي وزير الصحة والجهات ذات العلاقة بإرسال الجرحى وإكمال وإعلان نتائج التحقيقات في حادثة الحريق الأليمة وبكل جدية ولن نتراجع حتى نحصل على نتائج حقيقية نعلنها بشفافية كاملة.

ثالثًا: سيتم التواصل مباشرة مع السيد معالي وزير الداخلية لبحث الانتهاكات المستمرة واستخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين بدل التحاور معهم ووضع حلول جدية لهذه الانتهاكات.

رابعًا: تواصلت مع السيد قائد عمليات سومر وقائد شرطة ذي قار وأبلغته بضرورة التوجه إلى منزل الدكتور علاء ريسان بصحبة الضابط الذي ظهر في مقطع الفيديو وتقديم الاعتذار هذا اليوم وبشكل علني وأن يتم إحالة القوة التي اعتدت على الدكتور علاء والمتظاهرين معه إلى التحقيق وسنتابع نتائج التحقيق بشكل جاد.

اقرأ/ي أيضًا:

كارثة ابن الخطيب تتكرر في ذي قار..



عشرات الجثث المتفحمة باحتراق مستشفى الحسين

القضاء: أوامر اعتقال بحق مسؤولين وموظفين في قضية مستشفى الحسين

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصاص حي وتصعيد احتجاجي في ساحة الحبوبي) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصاص حي وتصعيد احتجاجي في ساحة الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).