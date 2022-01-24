أمريكا تلغي أكثر من 40 رحلة جوية متجهة إلى الصين

2022/01/24 | 19:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أوقفت وزارة النقل الأمريكية 44 رحلة جوية تديرها شركات الطيران الصينية، في خلاف حول حالات ‏الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.‏ وكان من المقرر أن تنقل الرحلات الركاب من مطاري لوس أنجلوس وجون كينيدي في مدينة نيويورك إلى 5 مطارات في الصين.وأصدرت وزارة النقل الأمريكية قرارها الرسمي، يوم الجمعة الماضي، بعد أن علقت الصين […]

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